Milan, Zvonimir Boban: "Maldini? Deve restare. Ibrahimovic? Un genio". E su Pioli... (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo dopo essersene andato via sbattendo la porta dal Milan, torna a parlare Zvonimir Boban . Lo fa in un'intervista alla Gazzetta dello Sport , dove conferma: ' Rifarei tutto '. Dunque, su Paolo Maldini : 'Deve restare. Ha dimostrato competenza. Ci siamo divertiti troppo poco tempo, ma c'est la vie '. Quindi Zlatan ... Leggi su liberoquotidiano

