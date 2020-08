Mauritius a rischio disastro ambientale, una nave perde petrolio (Di venerdì 7 agosto 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

Preoccupazione alle Mauritius dove una nave carica di gasolio e altri combustibili ha iniziato a riversare carburante in mare da una crepa. Da giorni si trova incagliata e l’ecosistema è ora a rischio ...Come si vede dalle foto pubblicate sui social, la situazione nel paradiso turistico e naturale dell’isola è in continuo peggioramento. La nave, la MV Wakashio, batte bandiera panamense e appartiene a ...