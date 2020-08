Marcolin: "A Barcellona per attaccare, la cosa importante sarà fare gol" (Di venerdì 7 agosto 2020) Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e attualmente commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il fatto che Insigne ci sarà è una grandissima notizia. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Marcolin: “Il Napoli dovrà portare il Barcellona a difendersi, è quello il loro punto debole, Insigne? Ero sicuro c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS – Marcolin: 'Il Napoli dovrà portare il Barcellona a difendersi, è quello il loro punto debole, Insigne? Ero… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS – Marcolin: 'Il Napoli dovrà portare il Barcellona a difendersi, è quello il loro punto debole, Insigne? Ero… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS – Marcolin: 'Il Napoli dovrà portare il Barcellona a difendersi, è quello il loro punto debole, Insigne? Ero… - apetrazzuolo : CHAMPIONS – Marcolin: 'Il Napoli dovrà portare il Barcellona a difendersi, è quello il loro punto debole, Insigne?… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcolin Barcellona Marcolin: "Napoli non attendista. E si conosce il punto debole del Barcellona" il mio napoli Marcolin consiglia Gattuso: "Con la Lazio farei giocare lo stesso undici di Barcellona"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli e commentatore tecnico Dazn: “Contro la Lazio farei giocare la possibile formazione che giocherà a ...

Gli interventi di Paolo Colantoni, Monica Colombo, Dario Marcolin, Enrico Fedele e Gianni Di Marzio a Radio Marte

“A Barcellona il Napoli dovrà tenere la linea difensiva non troppo bassa, rubare palla e andare. Il Napoli affronterà calciatori dai pieni buoni e squadre tecnicamente così valide non si vanno ad atta ...

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli e commentatore tecnico Dazn: “Contro la Lazio farei giocare la possibile formazione che giocherà a ...“A Barcellona il Napoli dovrà tenere la linea difensiva non troppo bassa, rubare palla e andare. Il Napoli affronterà calciatori dai pieni buoni e squadre tecnicamente così valide non si vanno ad atta ...