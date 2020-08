‘Mamma, ho bisogno di soldi’, si finge il figlio e l’anziana consegna gioielli: ma è una truffa (Di venerdì 7 agosto 2020) ‘Pronto? Mamma, ho bisogno di soldi’. Ha telefonato ad un’anziana donna e si è finto suo figlio, alla disperata ricerca di soldi. Ma si è trattato, purtroppo, dell’ennesima truffa ai danni degli anziani. Come riporta Fanpage, il fatto è successo questa mattina, venerdì 7 agosto, a Montesacro. La donna – che ha poi sporto denuncia una volta resasi conto della truffa – ha consegnato – a quello che credeva essere un amico del figlio – gioielli e preziosi. Poi. come se non bastasse, ha anche ricevuto una busta che avrebbe dovuto contenere una ricevuta con su scritto ‘Pagato’. A denunciare l’accaduto il Consigliere del Municipio Roma III Matteo Zocchi. ‘Anziana nonnina ... Leggi su ilcorrieredellacitta

