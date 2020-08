"Libero ha superato se stesso, l'invasione non c'è". La spocchia di Gad Lerner: la prima pagina che lo fa sfrizionare (Di venerdì 7 agosto 2020) Un'imprenditrice agricola di Lampedusa ci racconta che gli immigrati, oltre a molti altri animali, le hanno mangiato la bellezza di quattro cani. Ma a Gad Lerner non va bene. Il giornalista, ora in forza al Fatto Quotidiano, rilancia sui social la prima pagina di Libero di oggi e commenta con la consueta supponenza: "Oggi Libero ha superato se stesso". Dunque, si lancia in un'analisi che fa acqua da tutte le parti: "Ma la grottesca propaganda di un'invasione straniera che non c'è, viene usata come alibi dal governo per sottrarsi a programmare flussi migratori regolari. Sfido poi che i barchini approdano a #Lampedusa", conclude. Insomma, per Gad Lerner l'invasione ad opera degli immigrati da cui ... Leggi su liberoquotidiano

