La dieta di Rosanna Lambertucci per tornare in forma e conquistare il buon umore (Di venerdì 7 agosto 2020) Dimagrire iniziando dalle proteine, reinserendo sapientemente tutti gli alimenti nel corso delle settimane: è il segreto di salute e bellezza di Rosanna Lambertucci, giornalista scientifica e conduttrice televisiva che da decenni aiuta i suoi fedelissimi lettori a perdere peso e a riconquistare benessere, forma e salute fisica e mentale. Non a caso, un suo ricorrente motto, poi diventato una trasmissione di successo, recitava “Più sani, più belli”. “Perché quando raggiungiamo un obiettivo estetico e di salute – afferma la conduttrice – ci sentiamo felici, più a nostro agio con noi stessi. I social network poi, sono ormai diventati lo specchio del nostro umore, strumenti attraverso i quali condividiamo i momenti belli della nostra ... Leggi su dilei

Alberto Amodei è stato il marito di Rosanna Lambertucci: un grande amore a cui neppure la morte è riuscita a mettere la parola “fine” Alberto Amodei è stato il marito di Rosanna Lambertucci, la condut ...

Latte: tipologie, proprietà e benefici

Ne abbiamo parlato con la dott.ssa, biologa nutrizionista, Rosanna Giordano. “Il latte è alimento essenziale ... A causa della sua capacità infiammatorie viene, inoltre, escluso dalla dieta dei ...

