Juventus-Lione 0-1: gol di Depay su rigore | La diretta (Di venerdì 7 agosto 2020) CLICCA QUI per aggiornare la diretta 27' - Riprende il gioco. 26' - Cooling break. 24' - Possesso di palla fluido del Lione: la Juve è costretta al pressing. 21' - Colpo di testa di Ronaldo alto sopra ... Leggi su gazzetta

juventusfc : Ci siamo. La #UCL sta per tornare. #JuveOL, -1. #FinoAllaFine - juventusfc : E' iniziato il prepartita di #JuveOL nella sezione @JuventusTV di sito e App! SCALDIAMO I MOTORI INSIEME!… - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - Carmelo_Catania : Chi urlava indignato per il rigore dato al Lione ora stranamente sta in silenzio per quello regalato alla Juventus.… - _alvysinger : RT @federicocasotti: Due rigori folli. Juventus-Lione dovrebbe essere 0-0 , che non è la stessa cosa di 1-1 #JuveOL -