Instagram Reels, Zuckerberg lancia la copia di TikTok (Di venerdì 7 agosto 2020) Instagram Reels è il rivale di TikTok lanciato da Mark Zuckerberg sulla piattaforma acquistata nel 2014. “Se non puoi comprarla, copiala“, sarebbe questa la massima di vita del CEO di Facebook e lo ha dimostrato già in diverse occasioni copiando Snapchat con le famose storie portate su Whatsapp, Instagram, Facebook e Messenger.Proprio come avviene con la cinese TikTok, Reels consente di registrare e modificare video multi-clip di 15 secondi con audio, effetti e nuovi strumenti creativi.È ovviamente un tentativo di competere con TikTok, la piattaforma di social media ampiamente popolare (e controversa) e sta già arrivando in 50 Paesi. Il rilascio è graduale ... Leggi su pantareinews

