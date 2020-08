Finanziamento Sace da 270 milioni per la Kiko di Percassi (Di venerdì 7 agosto 2020) Kiko Milano ha sottoscritto un Finanziamento con Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNL/BNP Paribas per un totale di 270 mlioni. La quota di Intesa Sanpaolo, che ha svolto anche il ruolo di banca agente e Sace Agent, è stata pari a 170 milioni, mentre Unicredit e BNL/BNP Paribas hanno partecipato all’operazione per 45 milioni ciascuna. Lo … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

