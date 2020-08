Due turisti veneti in Abruzzo senza aspettare il risultato del tampone, ma sono positivi (Di venerdì 7 agosto 2020) A Roseto degli Abruzzi è scattato l'allarme coronavirus dopo che due turisti veneti sono arrivati in vacanza risultando però positivi al tampone che avevano fatto prima di partire e del quale non avevano aspettato il risultato. I due ora sono stati portati nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Teramo dove saranno visitati e poi trasferiti nella Rsa di Giulianova che è stata allestita proprio per ospitare i malati di Covid-19.La Asl di Teramo ha scritto in una nota che "sta lavorando alacremente per tracciare i contatti e porre in essere tutti i controlli necessari". Bisognerà infatti ricostruire il percorso dei due prima di raggiungere la località in cui volevano trascorrere la loro vacanza al mare e capire anche con chi ... Leggi su blogo

Coronavirus, il comune di Capri ai turisti: "Usate l'app Immuni"

L'isola di Capri rafforza le misure di sicurezza sanitaria e raccomanda ai cittadini e ai turisti di scaricare e usare l'app Immuni per il tracciamento della pandemia. Le Giunte dei Comuni di Capri e ...

L'isola di Capri rafforza le misure di sicurezza sanitaria e raccomanda ai cittadini e ai turisti di scaricare e usare l'app Immuni per il tracciamento della pandemia. Le Giunte dei Comuni di Capri e ...