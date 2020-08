Diletta Leotta e King Toretto: tornano insieme? (Di venerdì 7 agosto 2020) Il pugile Daniele Scardina è volato da poche ore in Sardegna, dove c’è anche Diletta Leotta in vacanza con alcune amiche. Secondo Giornalettismo.com non sarebbe casuale: dopo il loro allontanamento improvviso, il campione cercherebbe un incontro con la conduttrice per una riappacificazione. I suoi propositi andranno a segno? Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, detto King Toretto, è davvero finita oppure c’è spazio per una riappacificazione e ilArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

QuotidianPost : Diletta Leotta e Daniele Scardina: pace mancata…per ora! - zazoomblog : Diletta Leotta difficoltà in vacanza viene soccorsa in strada (VIDEO) - #Diletta #Leotta #difficoltà #vacanza - CorSport : Diletta #Leotta a tutto gas: che curve in Vespa! FOTO - isimac_isidoro : diletta leotta - MondoTV241 : Diletta Leotta fine della relazione con Daniele Scardina? #DilettaLeotta -