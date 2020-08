Deva, la figlia di Monica Bellucci è rifatta? A 15 anni zittisce gli haters (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) Deva Cassell ha solo 15 anni ed è bellissima, come la sua mamma, Monica Bellucci. E’ per questi che sono numerosi gli haters che commentano le sue Foto sui social dicendole che non dovrebbe ritoccarsi. Dicono che Deva sia rifatta e lei stanca di leggere tante stupidaggini ha risposto mostrando le sue Foto da bambina. A 15 anni non si può essere così forti da farsi scivolare tutte le cattiverie dei soliti odiatori. Alla figlia di Monica Bellucci inizia a pesare fin troppo tutto questo tanto da iniziare davvero a influenzare la sua vita. Le hanno detto di tutto ma soprattutto che si è rifatta le labbra e anche le ... Leggi su ultimenotizieflash

