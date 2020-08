Decreto Agosto in arrivo: Reddito di emergenza, stop cartelle, licenziamenti e Imu alberghi, Cig. Ultime novità (Di venerdì 7 agosto 2020) stop alla riscossione cartelle fino a ottobre, niente seconda rata Imu per alberghi, b&b e strutture ricettive, nuovi contributi a fondo perduto, proroga cassa integrazione, bonus ristoranti e, ultima novità spunta il rinnovo del Reddito di emergenza nell’ultima bozza: è questa parte dell’ossatura del Decreto Agosto in arrivo questa settimana. La nuova bozza del provvedimento, come riporta l’Ansa, vede 103 articoli rispetto ai 91 articoli del documento precedente. Tra le novità: altri 200 milioni ai Comuni, una nuova quota di Reddito di emergenza, norme su Air Italy e il rifinanziamento di strade sicure fino a fine emergenza. Nella bozza viene ... Leggi su leggioggi

Mov5Stelle : I dipendenti sono un valore per gli imprenditori. Nessuno ha interesse a licenziare una risorsa e per questo con il… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. I verbali del Cts. Caos trasporti. I… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Vincono i Benetton. L’affaire dei se… - immergasitalia : Decreto direttoriale 5 agosto 2020 - Progetti di R - palermomaniait : Bozza Decreto Agosto, altri 400 euro a famiglie in difficoltà - -