De Luca: “Ci vogliono le forze dell’ordine sui mezzi di trasporto. Ora la nostra priorità è la scuola” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della nuova ordinanza sui mezzi di trasporto pubblico, in particolare su navi, traghetti e aliscafi. “Sarebbe indispensabile l’intervento delle forze dell’ordine sui mezzi di trasporto pubblico. Mi dicono che a bordo dei traghetti arrivano piccole bande di delinquenti che, se chiamate a rispettare la correttezza dei regolamenti Covid, hanno atteggiamenti aggressivi”. Ha poi spiegato: “Noi abbiamo fatto un’ordinanza per l’obbligo delle mascherine perché abbiamo registrato delle situazioni critiche su mezzi pubblici di trasporto e sui traghetti e abbiamo introdotto la multa di mille euro. Nel campo dei ... Leggi su ilnapolista

