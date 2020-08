Covid-19, Speranza ai giovani: “Siete principale veicolo di contagio” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rivolto un appello ai giovani in relazione all’aumento di contagi Covid-19. “In questi giorni ne stiamo vedendo di tutti i colori. Discoteche e locali notturni affollati, assembramenti di ogni tipo. Ai giovani dico di stare attenti perché sono il principale veicolo di contagio in questo momento”. Il ministro, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Stampa”, ha messo tutti in guardia. “La situazione è seria. E’ vero che l’Italia in questa fase sta meglio ma è pura illusione pensare che mentre nel resto d’Europa il contagio riparte e si parla già di seconda ondata, noi possiamo rimanere tranquilli e beati dentro ... Leggi su anteprima24

