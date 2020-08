Coronavirus, Zampa: “Da Capri iniziativa esemplare a sostegno dell’App Immuni” (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La campagna di sensibilizzazione lanciata da Capri e AnaCapri è un bell’esempio di promozione dell’App Immuni, uno degli strumenti che abbiamo a disposizione per limitare lo sviluppo del contagio e che tutti i cittadini dovrebbero usare. Si tratta di una iniziativa fortemente condivisa sul territorio e abbracciata dalle strutture ricettive: in questo modo si fanno sentire più sicuri i turisti e si aumenta il livello di tracciabilità”. Così la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, saluta l’iniziativa messa in campo dai due Comuni isolani, impegnati a mantenere lo status di Capri Covid-free, anche in vista dell’incremento del flusso turistico estivo, puntando anche sull’App ... Leggi su anteprima24

Keynesblog : @merlinoontheweb @trumanswater @gianlucac1 @MarcoCantamessa @ThManfredi @CrossWordsCW Infatti. All'italiano devi pr… - Maya97156911 : RT @Animal_Genocide: Coronavirus, la Lav chiede lo stop ai test del vaccino sugli animali: “Possono essere fuorvianti, usare metodi alterna… - gecla5 : RT @Animal_Genocide: Coronavirus, la Lav chiede lo stop ai test del vaccino sugli animali: “Possono essere fuorvianti, usare metodi alterna… - SIVeLP : E’ morto Buddy, il primo cane positivo al coronavirus negli Stati Uniti. I veterinari: “Era malato di… - LukeYellow46 : RT @Animal_Genocide: Coronavirus, la Lav chiede lo stop ai test del vaccino sugli animali: “Possono essere fuorvianti, usare metodi alterna… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Zampa Coronavirus, Zampa: rispettiamo le regole e godiamoci l'estate con i bambini Redattore Sociale Su navi e traghetti tutti con mascherina. E Capri virus freeadotta l’app Immuni

Capri è Covid free ed intende rimanerlo. Si moltiplicano le iniziative per allontanare lo spettro del contagio da Coronavirus e tutelare la salute dei cittadini e degli ospiti che hanno scelto l’Isola ...

Coronavirus Bologna, per le badanti in arrivo dall'estero tamponi e isolamento

Le province di Piacenza con 11 casi, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna con 9 casi ciascuna e Rimini con 10 casi risultano quelle con i numeri maggiori. A Modena su 9 casi totali di cui 4 asintoma ...

Capri è Covid free ed intende rimanerlo. Si moltiplicano le iniziative per allontanare lo spettro del contagio da Coronavirus e tutelare la salute dei cittadini e degli ospiti che hanno scelto l’Isola ...Le province di Piacenza con 11 casi, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna con 9 casi ciascuna e Rimini con 10 casi risultano quelle con i numeri maggiori. A Modena su 9 casi totali di cui 4 asintoma ...