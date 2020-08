Calcio Napoli, Insigne si allena e Gattuso lo convoca per Barcellona (Di venerdì 7 agosto 2020) Il capitano del Calcio Napoli, Lorenzo Insigne, ha svolto l’intero allenamento col gruppo e fa parte della lista dei 23 convocati. Rifinitura al San Paolo per il Calcio Napoli in vista del match di domani sera al Camp Nou di Barcellona, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (si parte dall’1-1 … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Barcellona-Napoli, i convocati di Gattuso: Insigne c’è, out tre azzurri CalcioNapoli1926.it Veretout a Napoli, la Roma vende. Ma ha cenato nello stesso ristorante di Giuntoli...

Jordan Veretout ieri è stato a Napoli, è emerso un particolare molto interessante: il francese ha cenato nello stesso ristorante di Giuntoli. Jordan Veretout è stato a lungo inseguito dal Napoli e il ...

Barcellona, Setien avverte i suoi: "Napoli migliorato rispetto all'andata"

BARCELLONA (SPAGNA) - Sale l'attesa per la sfida degli ottavi di finale di ritorno di Champions League tra Barcellona e Napoli in programma domani al Camp Nou. Si ripartirà dall'1-1 della gara d'andat ...

