Brugherio, è morta un'anziana: forse soffocata (Di venerdì 7 agosto 2020) Brugherio, Monza e Brianza,, 7 agosto 2020 " Una donna di 86 anni, Rosalba Rocca, è morta ieri sera intorno alle 23. Probabilmente soffocata , anche se soltanto un'autopsia potrà chiarirlo. E quindi ... Leggi su ilgiorno

_Carabinieri_ : Brugherio (MB). Verosimile cortocircuito innesca nella notte incendio in una palazzina: #Carabinieri della locale S… - xnitius : @MariellaMioBea È successo questo ???? • - MaGhisy : RT @unitalsi_stampa: #Unitalsi: rubato a Brugherio (Mb) un mezzo della colonna mobile della Protezione civile | AgenSIR - CekFor : RT @sararigby7: Stamattina ho ricevuto un'offerta di lavoro in RSA con turni, notti, festivi. 1200€. Ho detto la ringrazio, ma mi trovo mol… - MenteLesbica : RT @sararigby7: Stamattina ho ricevuto un'offerta di lavoro in RSA con turni, notti, festivi. 1200€. Ho detto la ringrazio, ma mi trovo mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Brugherio è Brugherio, a fuoco una roulotte in via Quarto: colonna di fumo nero visibile da chilometri Il Cittadino di Monza e Brianza Ufficializzato il calendario del Delta volley

PORTO VIRO (Rovigo) - La Lega Pallavolo di Serie A ha pubblicato quest’oggi il calendario del prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca. Inserita nel girone bianco, la Biscottificio Marini Delta Vo ...

Brugherio, anziana soccorsa all’alba: aperta un’indagine della procura di Monza

Una donna di 86 anni è stata soccorsa a Brugherio e ricoverata d’urgenza all’alba di martedì in stato di incoscienza. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Vimercate. Aperta un’indagine della ...

PORTO VIRO (Rovigo) - La Lega Pallavolo di Serie A ha pubblicato quest’oggi il calendario del prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca. Inserita nel girone bianco, la Biscottificio Marini Delta Vo ...Una donna di 86 anni è stata soccorsa a Brugherio e ricoverata d’urgenza all’alba di martedì in stato di incoscienza. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Vimercate. Aperta un’indagine della ...