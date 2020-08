Billy Goldenberg il cinema in lutto è deceduto a New York (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ morto a New York Billy Goldenberg, lascia un grande vuoto nel mondo della musica, i suoi capolavori sono memorabili E’ scomparso all’età di 84 anni un mito della musica e del cinema, Billy Goldenberg. Musicista, arrangiatore e compositore, è stato un artista eccezionale e ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica. Goldenberg è deceduto a New York lo scorso 3 agosto, la notizia però è stata diffusa solo da poco. A diffonderla è stato Gary Gerani, che ha contattato ‘Hollywood Reporter’ per comunicare il triste evento. Lo sceneggiatore Gerani e Billy erano grandi amici e stava girando un documentario sulla vita di ... Leggi su kontrokultura

