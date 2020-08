Barcellona-Napoli, Insigne si allena con i compagni: è recuperato (Di venerdì 7 agosto 2020) Un'ottima notizia per Gattuso: il capitano Insigne sta svolgendo l'allenamento con la squadra fin dal primo minuto al San Paolo, dove è in corso la rifinitura del Napoli prima della... Leggi su ilmattino

