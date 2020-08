Barcellona-Napoli, i convocati di Gattuso: c’è Insigne (Di venerdì 7 agosto 2020) Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei convocati per Barcellona-Napoli, match valido per gli ottavi di finale di Champions League. Nel ritorno del Camp Nou spicca la presenza di Lorenzo Insigne, che dopo il lieve infortunio contro la Lazio era in dubbio. Il capitano recupera e sarà regolarmente in attacco, questi i convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano. Leggi su sportface

