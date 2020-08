Barcellona-Napoli, Gattuso: “Insigne in dubbio. Questo non è calcio” (Di venerdì 7 agosto 2020) Le dichiarazioni di Gattuso alla vigilia di Barcellona-Napoli: “Abbiamo un Everest da scalare”. Barcellona – Vigilia di Barcellona-Napoli per Gennaro Gattuso che in conferenza stampa ha presentato la sfida del Camp Nou: “Per noi è una partita molto complicata – ha affermato il tecnico dei partenopei riportato da tuttomercatoweb.com – siamo a conoscenza che tipo di squadra andiamo ad affrontare. Loro sono abituati a vincere e davanti a noi abbiamo da scalare un Everest“. Barcellona-Napoli, la conferenza stampa di Gennaro Gattuso Nel Napoli resta il dubbio Insigne: “Si è allenato con la squadra, ma non giocherà ... Leggi su newsmondo

