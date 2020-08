Barça, il dirigente Bladé tranquillizza il Napoli: "Il Camp Nou sarà un luogo sicuro" (Di venerdì 7 agosto 2020) Joan Bladé, membro della dirigenza del Barcellona, ha parlato della situazione sanitaria in Catalunya con particolare riferimento alla sfida di Champions League di domani fra i blaugrana ed il Napoli: "Stiamo rispettando tutte le misure s ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Barça dirigente Coronavirus, ecco le nuove regole per bar, ristoranti, gelaterie, palestre e piscine Il Messaggero Farouk Kassam: «Matteo Boe ha 60 anni ed è libero: mi auguro che spenda la tanta vita che ha davanti per fare cose migliori»

Ventotto anni fa venne rapito a Porto Cervo: il piccolo Kassam aveva 7 anni e rimase in mano alla banda 177 giorni. Oggi è un uomo d’affari, ha studiato in America e vive tra Roma, Dubai e la Sardegna ...

Ospina: “Non vogliamo andare in vacanza, abbiamo ancora del lavoro da fare! Abbiamo la personalità per passare il turno”

Il portiere del Napoli David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Champions League tra Barcellona e Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostr ...

