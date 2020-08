Banca Mediolanum, a luglio raccolta netta di 572 mln e 5,5 mld da inizio anno (Di venerdì 7 agosto 2020) Milano, 7 ago. (Adnkronos) – Banca Mediolanum registra a luglio una raccolta netta totale di gruppo di 572 milioni di euro, che da inizio anno sale a 5.575 milioni. La raccolta netta in risparmio gestito ammonta nel mese a 376 milioni e a 2.463 milioni da inizio anno. ‘Anche luglio si conferma un mese molto positivo per la nostra raccolta che raggiunge quasi 5,6 miliardi di euro, il doppio rispetto all’anno scorso -afferma Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum- grazie a 572 milioni di flussi totali nel mese, di cui 376 in risparmio gestito. Anche in luglio ... Leggi su calcioweb.eu

