Atalanta, Freuler: «Il rimpianto è non aver giocato al massimo contro l’Inter» (Di venerdì 7 agosto 2020) Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de L’Eco di Bergamo. Ecco le sue dichiarazioni Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni de L’Eco di Bergamo. Ecco le sue dichiarazioni sul momento della compagine orobica: «Dopo la sosta dal campionato abbiamo persino accelerato, recuperando punti a tutti. E il terzo posto finale è meritato per quanto abbiamo mostrato». SECONDO POSTO – «Non direi peccato per il mancato secondo posto, e non credo si possa considerare l’Inter in assoluto più forte di noi. Direi che in quella partita l’Inter ha fatto molto bene, mentre noi non eravamo al massimo delle nostre possibilità. Il ... Leggi su calcionews24

Champions. Tameze "Atalanta senza pressioni, col Psg può farcela"

Il centrocampista, rientrato al Nizza, dice: "Non si chiuderanno" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Contro il Paris Saint-Germain l'Atalanta giocherà senza pressioni. Non si chiuderà dietro, non è nella ...

