Asia Argento paparazzata mentre abbraccia un 17enne in aeroporto: ecco chi è Andrea Pittorino (Di venerdì 7 agosto 2020) Una donna e un ragazzo si incontrano in aeroporto, si abbracciano come fossero amici di vecchia data e si raccontano. Una situazione come tante, se non fosse che la donna in questione è la chiacchieratissima Asia Argento. L’attrice e regista è stata paparazzata, dal settimanale Oggi, a Fiumicino di rientro da Parigi, avvinghiata a un giovanissimo, che poi si è scoperto essere l’attore Andrea Pittorino, che compirà 18 anni il 5 settembre prossimo. I due in realtà si conoscono molto bene perché Pittorino è stato diretto sul set proprio dalla Argento nel suo film “Incompresa” del 2014. Il settimanale a chiusura del servizio commenta: “A vedere le immagini, ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Asia Argento paparazzata mentre abbraccia un 17enne in aeroporto: ecco chi è Andrea Pittorino - louiscyfere : Asia Argento beccata con il 17enne Andrea Pittorino - silvanss3r : @MonicaCirinna UN ESEMPIO DI <<SINISTRATA << , CON MINORENNI , CANI , ECC UNO SCHIFO !!! SEREBBE QUESTO CHE INSEGNA… - silvanss3r : @6000sardine UN ESEMPIO DI <<SINISTRATA << , CON MINORENNI , CANI , ECC UNO SCHIFO !!! E DEGNA DI VOI . - silvanss3r : @DaniloToninelli UN ESEMPIO DI <<SINISTRATA << , CON MINORENNI , CANI , ECC UNO SCHIFO !!! E DEGNA DI VOI . -