Ape24 – Funky Gallo (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì…”. E lo è stato fin troppo il ‘Funky Gallo’ di un muratore 83enne di Castiraga Vidardo, piccolo paese del Lodigiano. Il suo canto alle 4.30 del mattino ha svegliato i vicini, costretti a chiamare il pronto intervento delle forze dell’ordine. Il regolamento comunale vieta il disturbo da animali domestici, da giardino o da cortile dalle ore 22 alle ore 8, dunque la violazione ha comportato al proprietario anche un’ammenda da 166 euro. Una “sveglia” impostata evidentemente troppo presto per le legittime abitudini della comunità. Quella della scorsa notte non è una prima volta. L’anziano era stato redarguito già in precedenza dalla Municipale per il comportamento del suo animale, ... Leggi su anteprima24

