Anelka si confessa: “Al Real Madrid ho vissuto un incubo…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nicolas Anelka si racconta e lo fa in occasione del documentario Netflix a lui dedicato "Anelka: genio e sregolatezza". L'ex attaccante francese ha ripercorso le tappe della sua carriera e far parlare sono le sue dichiarazioni in merito all'esperienza al Real Madrid quando era molto giovane.Anelka: "Al Real Madrid ho vissuto un incubo"caption id="attachment 1003095" align="alignnone" width="322" Anelka (getty images)/caption"Dopo la conferenza stampa di presentazione, sono andato nello spogliatoio e mi sono seduto, sono stato il primo ad arrivare", ha raccontato Anelka. "Dopo qualche secondo cominciarano a venire gli altri giocatori, dicendomi 'questo è il mio posto', allora io rispondevo 'scusa, posso sedermi ... Leggi su itasportpress

