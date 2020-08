Anche Google sul mercato degli smartphone pieghevoli – ecco la novità (Di venerdì 7 agosto 2020) Passport è il nome in codice di un prototipo di smartphone pieghevole, trapelato tra le altre cose da un documento di Google emerso e pubblicato sulla rete, segno che Anche il colosso americano vuole iniziare a produrre anch’esso questo tipo di dispositivi, che oramai non sono più propriamente considerabili di”nicchia”, una categoria che che sta pian piano evolvendosi visto Anche l’ultimo “foldable” di casa Samsung, il Galaxy Z Fold2 5G, segno che la casa sudcoreana crede molto su questa tipologia di device. Il foldable di Google In realtà già a fine 2019 l’allora responsabile della divisione dei devices Pixel Mario Queiroz non smentì l’indiscrezione che l’azienda era già al lavoro su una bozza di progetto di ... Leggi su giornal

