Agnelli: «Ronaldo è e sarà un pilastro della Juventus» (Di sabato 8 agosto 2020) “Ronaldo? Sono convinto che sarà il nostro pilastro. Il racconto del giornalista di France Football è frutto di una intervista di qualche mese fa, anche voi come categoria avete delle malizie che fare emergere ogni tanto. Cristiano è un pilastro della Juventus”. Lo ha detto il presidente della Juventus Andrea Agnelli, intervenuto a Sky al … L'articolo Agnelli: «Ronaldo è e sarà un pilastro della Juventus» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

NEWS MERCATO JUVENTUS – La Juventus fallisce l’appuntamento con i quarti di finale di Champions League: la Vecchia Signora batte 2-1 il Lione grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo ... il ...“Il bilancio è agrodolce, è stata una stagione difficilissima, e abbiamo comunque ottenuto un grande traguardo. Il nostro mister è arrivato in cima in Italia, l’eliminazione in Champions League però è ...