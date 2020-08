Agnelli: «Non giudicheremo da una partita, rifletteremo su come ripartire con entusiasmo» (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Agnelli a Sky: «Il bilancio è agrodolce. Grande risultato aver vinto lo scudetto per la nona volta consecutiva. pagina straordinaria di Maurizio Sarri nel calcio italiano. In Champions deludente per tutti, noi, giocatori, tifosi. Prima avevamo un sogno, ora abbiamo un obiettivo. Uscire in questo modo col Lione deve lasciarci delusi, ci prenderemo qualche giorno per capire come ripartire la prossima stagione. «La Juventus ha questi obiettivi che devono essere onorati. Abbiamo il miglior giocatore della Champions, bisogna ripartire con rinnovato entusiasmo, senza dare per scontato che siamo campioni d’Italia «Il bilancio si fa tutti assieme. Col mister, con lo staff, con i preparatori, non ci si può focalizzare solo sull’obiettivo mancato, anche su quello ... Leggi su ilnapolista

