xCloud non sarà disponibile su iOS al lancio e forse nemmeno in futuro? (Di giovedì 6 agosto 2020) Il prossimo servizio di streaming di giochi di Microsoft chiamato xCloud, sarà lanciato il 15 settembre, esclusivamente su dispositivi Android. Nonostante test approfonditi tramite TestFlight su iOS, il lancio di xCloud su iOS sembra essere stato posticipato a tempo indeterminato. xCloud è la "visione di Microsoft per la tecnologia di streaming di giochi che completerà l'hardware della console e offrirà ai giocatori maggiori possibilità di scelta su come e dove giocare". xCloud sarà abbinato come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate a 14,99 euro al mese, ed offrirà oltre 100 giochi disponibili.Le linee guida dell'App Store vietano i servizi che si affidano ai giochi in streaming dal cloud. I servizi di cloud gaming, in cui gli utenti trasmettono ... Leggi su eurogamer

