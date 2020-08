Vietato l'ingresso in Svizzera anche ai cittadini dell'Algeria (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (DFGP) ha aggiunto l'Algeria alla lista degli Stati coinvolti Leggi su media.tio.ch

Cristian_FF_79 : RT @Comune_Bastione: ?? VIETATO L'INGRESSO: I TRASGRESSORI VERRANNO PICCHIATI DA 3/4 PERSONE?? Il chiosco #abusivo in Via DalCul ha appeso q… - maxbrunetti : RT @Ausl_modena: ?? Cosa bisogna fare se si torna nella nostra provincia dopo avere soggiornato in Paesi al rientro dei quali è previsto l'i… - PerettiNicola4 : @iltrumpo A parte che veniva scritto “vietato l’ingresso agli ebrei e ai cani” e comunque il fatto che tu preferisc… - 1N0MONACI : RT @Comune_Bastione: ?? VIETATO L'INGRESSO: I TRASGRESSORI VERRANNO PICCHIATI DA 3/4 PERSONE?? Il chiosco #abusivo in Via DalCul ha appeso q… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: Cartelli nei negozi: Nessun servizio; Vietato fumare; Niente armi; Vietato ingresso animali; Vietato lasciare i bambini… -