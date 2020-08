Twitter blocca un account di Trump per un video su bambini e Coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Twitter ha bloccato temporaneamente l’account della campagna di Donald Trump perché conteneva alcuni tweet che facevano disinformazione sul Coronavirus. Lo ha annunciato il social media: nel mirino soprattutto il post di TeamTrump in cui si sosteneva che i bambini sono quasi immuni al Covid-19, lo stesso già censurato da Facebook. I proprietari dell’account hanno eliminato quel post per continuare a twittare. Il tweet era stato condiviso anche dall’account del presidente degli Stati Uniti. Pres. Trump said children are “almost immune” from COVID-19, in unsubstantiated claims about how the virus impacts kids. This comes as a school applauded last week by VP Pence for ... Leggi su nextquotidiano

