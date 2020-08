Tutte le figuracce dei Cinquestelle: un elenco infinito di errori, gaffe e scivoloni (Di giovedì 6 agosto 2020) Il doppio scivolone del sottosegretario Di Stefano e della senatrice Elisa Pirro – entrambi grillini – va ad arricchire la serie infinita di gaffe e figuracce dei Cinquestelle. Un elenco da Guinness dei primati. Negli ultimi tempi i fedelissimi di Beppe Grillo stanno dando il peggio. Basti ricordare la frase incredibile di Piera Aiello (“gli ebrei ad Auschwitz avevano la fortuna di venire uccisi”), con successive scuse e precisazione del contesto. Oppure la lettera di Di Maio che ha provocato tanti sfottò. Le figuracce dei Cinquestelle, ecco Conte Di sicuro dalle figuracce dei Cinquestelle non è esente Conte. Ha fatto il giro del web le sue parole sulla Pasqua: «Significa, lo sanno bene i cristiani, passaggio. ... Leggi su secoloditalia

L’Italia ha subito mostrato solidarietà nei confronti di Beirut, anche se non è mancato un errore accidentale quanto piuttosto clamoroso: a commetterlo è stato il grillino Manlio Di Stefano, che ha ...

Dante 2021, la Pigna: "Figuraccia frutto dell'incompetenza di sindaco e assessore"

La figuraccia causata alla città di Ravenna e ai ravennati ... Pensiamo alla gestione della Fondazione RavennAntica, di cui abbiamo in questi anni reso noto tutte le nefandezze della gestione e ...

