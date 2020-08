Terra dei fuochi, monitorata l’area e gli scarichi a mare con l’elicottero (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo perlustrato la Terra dei fuochi, le 3500 discariche censite, il litorale Domitio, ma anche i depuratori per fare una panoramica dettagliata del territorio in modo da avere una visione chiara sugli interventi da fare e sui risultati che sono stati raccolti grazie al nostro lavoro“. Commenta così il presidente della Commissione Terra dei fuochi, Gianpiero Zinzi, il sopralluogo dall’alto fatto questa mattina con l’elicottero della polizia. “Nella nostra ricognizione con la polizia, che fa seguito a quella che abbiamo fatto già con la guardia di finanza, abbiamo posto particolare attenzione agli scarichi in mare – ha sottolineato il consigliere della Lega – perché riteniamo la nostra costa un ... Leggi su anteprima24

GiuseppeConteIT : Lunedì a Cerignola ho conosciuto studenti pieni di entusiasmo. A scuola e nel bene confiscato alla mafia 'Terra Aut… - sbonaccini : Ci lascia un grande giornalista, un uomo di straordinario spessore. Una delle espressioni più alte di questa terra.… - emergenzavvf : Dopo 6 giorni di lavoro migliora la situazione in provincia de #LAquila, per gli incendi boschivi sui monti Pettino… - Sig_Iron1974 : RT @auroraluce9: Il sesso contiene tutto, corpi, anime, significati, prove, purezze, squisitezze, risultati, tutte le speranze, benefice… - dev_grin : @grausam_welt Io ricordo notti sveglia fino alle 4 del mattino a pensare all’universo e la sua infinitezza nello sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei Rieti, riparte “La Terra dei Cammini”, turismo lento e sostenibile ai tempi del coronavirus Il Messaggero Volkswagen sbarca in Ghana: si parte con 5.000 auto all’anno

Volkswagen si prepara a sbarcare in Ghana. La decisione di assemblare automobili in terra d’Africa arriva alla luce di un veto posto dal governo ghanese sulle importazioni di auto usate. Una misura vo ...

Una giornata al Museo di storia naturale tra libri, erbe e danza

Grosseto: Un libro sui viaggi, una performance di danza, un laboratorio di erboristeria. Tre eventi in un giorno al Museo di storia naturale della Maremma. Si comincia alle ore 18.30 nella sala confer ...

Volkswagen si prepara a sbarcare in Ghana. La decisione di assemblare automobili in terra d’Africa arriva alla luce di un veto posto dal governo ghanese sulle importazioni di auto usate. Una misura vo ...Grosseto: Un libro sui viaggi, una performance di danza, un laboratorio di erboristeria. Tre eventi in un giorno al Museo di storia naturale della Maremma. Si comincia alle ore 18.30 nella sala confer ...