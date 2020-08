Si torna oltre 400 contagi. Bollettino, incubo-coronavirus: le cifre di positivi, vittime e ricoveri (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Bollettino sulla pandemia da coronavirus diffuso dalla protezione civile nella giornata di giovedì 6 agosto porta altre cattive notizie: i nuovi contagiati tornano sopra 400, per la precisione sono 402 negli ultimi due giorni; ieri erano 384. Sei le vittime nelle ultime 24 ore rispetto alle 10 della vigilia (in totale, da inizio pandemia 35.187 vittime accertate per coronavirus); 347 le persone dimesse e considerate guarite. Oggi, i soggetti positivi di cui si ha certezza sono 12.694, in crescita di 48 unità. Per quel che riguarda i pazienti ricoverati con sintomi, questi sono 762, in calo di due unità rispetto al giorno precedente, mentre sale di 1 il computo dei ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 42 persone. In ... Leggi su liberoquotidiano

GiuSette7 : Domani torna la Champions dopo oltre 5 mesi di attesa. Tutto quello che è stato nella seconda parte di stagione sme… - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Ancora qualche acquazzone al Sud ma nel weekend torna l'anticiclone: bel tempo ovunque ma niente afa - marielSiviglia : Alla piattaforma @Facebook non torna che i bambini oltre a non essere infettivi x covid19, producono una proteina n… - GazzettadellaSp : Torna “La Soffitta nella Strada”: oltre 50 bancarelle dedicate all’antiquariato, al modernariato e al vintage… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Si rialza la curva dei nuovi contagi: oggi in Italia quasi 400, ma pesa il focolaio mantovano. Torna il distanziamento anche su… -

Ultime Notizie dalla rete : torna oltre Meteo Roma e Lazio 6 agosto, torna il caldo: temperature oltre i 30 gradi Fanpage.it Coronavirus, il bollettino del 6 agosto: si torna oltre i 400 contagi, sei le vittime. Lombardia sempre l'epicentro

Il bollettino sulla pandemia da coronavirus diffuso dalla protezione civile nella giornata di giovedì 6 agosto porta altre cattive notizie: i nuovi contagiati tornano sopra 400, per la precisione sono ...

Maker Faire Rome, il trionfo dell'innovazione: edizione 2020 sarà anche online

Dal 10 al 13 dicembre 2020 torna “Maker Faire Rome - The European Edition” con una formula ibrida, sia in presenza che online Anche in un anno particolarmente complesso come questo, non mancherà l’app ...

Il bollettino sulla pandemia da coronavirus diffuso dalla protezione civile nella giornata di giovedì 6 agosto porta altre cattive notizie: i nuovi contagiati tornano sopra 400, per la precisione sono ...Dal 10 al 13 dicembre 2020 torna “Maker Faire Rome - The European Edition” con una formula ibrida, sia in presenza che online Anche in un anno particolarmente complesso come questo, non mancherà l’app ...