Scoperta la molecola che ripulisce gli ingranaggi della memoria

Si chiama spermidina, il nome deriva dal fatto che è stata isolata per la prima volta nel liquido seminale maschile, si trova in molti alimenti e aiuta il processo di degradazione delle sostanze tossiche che si accumulano nelle cellule nervose rimettendo in moto i neuroni. La Spermidina è una poliammina in grado di favorire la longevità attraverso un'azione protettiva sul sistema cardiaco ed è stata anche testata sulla neurodegenerazione nella drosofila, il moscerino della frutta. La ricerca, pubblicata su Aging Cell è di un gruppo di ricercatori dell'Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio Nazionale delle ricerche di Monterotondo. Come spiegano, nello studio, i ricercatori non tutti gli individui mostrano una riduzione delle capacità mnemoniche con l'avanzare dell'età, ...

