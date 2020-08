Roma, Gravina: “L’investimento di Friedkin è un segnale importante per il nostro calcio” (Di giovedì 6 agosto 2020) ”L’investimento di Friedkin è un segnale importante vuol dire che la Roma e il nostro calcio hanno un forte appeal. In attesa di incontrarlo personalmente, gli auguro di recitare un ruolo importante nella Capitale, all’altezza del blasone del club e delle aspettative dei tifosi”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina all’Adnkronos, dopo la firma dell’accordo preliminare per la cessione della Roma da parte di James Pallotta in favore del magnate texano, Dan Friedkin. “Il nostro sistema ha bisogno di imprenditori solidi e di una dimensione ancora più internazionale”, ha aggiunto il numero uno del calcio italiano. Leggi su sportface

