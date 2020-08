Roma, cambia la proprietà: Pallotta accetta l'offerta di Friedkin, c'è l'accordo vincolante (Di giovedì 6 agosto 2020) C'è la firma sull'accordo preliminare vincolante per la cessione della Roma, che si prepara a passare da un americano all'altro. Dal bostoniano James Pallotta al texano Dan Friedkin: l'affare era praticamente fatto da tempo, ma stavolta è arrivata l'accelerata decisiva. Anche perché il club giallorosso è già in ritardo sulla tabella di marcia, e proprio per questo ha fallito l'operazione Smalling, che è tornato al Manchester United dopo la fine del prestito. Una perdita enorme per Fonseca, che però in ottica futura può rallegrarsi per il nuovo scenario societario: alla fine Pallotta ha accettato l'offerta da 490 milioni ... Leggi su liberoquotidiano

giampodda : RT @Centropie: Cambia la proprietà, arriva un gruppo fortissimo e ce sta gente che come prima cosa se augura il ritorno de uno che ha fatto… - tvbusiness24 : #Roma Calcio,la squadra cambia proprietà: arriva Dan #Friedkin. Questa notte l'accordo per 591 milioni. L'ex presid… - mauromaurizmab : @OfficialASRoma Ecco qua. È fatta. La AS Roma cambia proprietario. Un saluto e un ringraziamento al President… - zazoomblog : UFFICIALE Cambia la proprietà della Roma che passa da Pallotta a Friedkin: il comunicato - #UFFICIALE #Cambia… - Notiziedi_it : UFFICIALE | Cambia la proprietà della Roma che passa da Pallotta a Friedkin: il comunicato -