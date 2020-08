Pio e Amedeo verso Scherzi a Parte? Ecco l’indiscrezione. (Di giovedì 6 agosto 2020) La conduzione di Paolo Bonolis di “Scherzi a Parte” potrebbe essere a rischio. Lo rivela il settimanale Chi. Scopriamo insieme di più sulla vicenda. Paolo Bonolis dopo due anni a condurre il programma televisivo “Scherzi a Parte” potrebbe essere sostituito da Pio e Amedeo. A rivelarlo è stato il settimanale Chi. Secondo quanto riportato, Pio … L'articolo Pio e Amedeo verso Scherzi a Parte? Ecco l’indiscrezione. è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Chi condurrà la prossima edizione di Scherzi A Parte: è arrivato un annuncio a sorpresa: al timone dello show potrebbero esserci proprio loro due! Sapete chi ci sarà al timone di Scherzi a Parte? L'an ...