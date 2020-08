Parla il fratello di Diego Armando Maradona: “Se qualcuno dice che Messi è più forte, lo vado a cercare” (Di giovedì 6 agosto 2020) Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è intervenuto in queste ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso della trasmissione Radio Goal. “Barcellona-Napoli? Diego tiferà Napoli sicuramente. Ha giocato in Spagna ma non ha bei ricordi del Barcellona. E lui si sente napoletano, Parla solo del Napoli e di nessun’altra squadra. Quando sapemmo che si sarebbe trasferito a Napoli, in famiglia avemmo grande rispetto per la sua decisione. A Barcellona ebbe l’epatite, poi l’infortunio alla caviglia. Napoli fu una scelta di vita e fu la scelta giusta”. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

