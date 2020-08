Nuovo Dpcm, proroga obbligo mascherine in arrivo (Di giovedì 6 agosto 2020) È attesa per lunedì 10 agosto l’entrata in vigore del Nuovo Dpcm del Governo, teso ad aggiornare le misure di prevenzione anti-Covid in questa terza fase dell’emergenza sanitaria. Diverse le misure in discussione, che dovrebbero riguardare spostamenti, trasporti, ma anche regole specifiche per scuole, discoteche, stadi e fiere. mascherine, la novità in arrivo Secondo le indiscrezioni di queste ore, il testo dovrebbe anche regolamentare l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale, in modo particolare delle mascherine. Secondo quanto si apprende, l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in tutte quelle occasioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale di un metro sarà ... Leggi su quifinanza

