No, Giorgia Meloni non è indagata a Napoli per voto di scambio (Di giovedì 6 agosto 2020) Tutto è partito da una pagina Facebook di fan di Paola Taverna. Un benpensante, spacciando una fake news dandola per ufficiale, ha condiviso un post in cui si annunciava Giorgia Meloni indagata a Napoli per voto di scambio. Si tratta di una bufala che, però, è stata condivisa per oltre 200 volte da vari profili. Ovviamente la senatrice del Movimento 5 Stelle non ha responsabilità per quanto viene pubblicato da una pagina che non cura lei personalmente. LEGGI ANCHE > Perché viene attribuita a Enrico Montesano la frase su museruola e microchip Il post è ancora presente su quella pagina Facebook, ma grazie al lavoro di fact-checking di FactaNews, ora risulta indicata come fake news. Insomma, chi si trova davanti quel post, adesso, sa che si ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Una #fakenews condivisa da centinaia di persone su Facebook. No, Giorgia #Meloni non è indagata per voto di scambio… - e_comis : RT @Libero_official: #Meloni pigliatutto: #sondaggioNoto, cade la roccaforte rossa nelle Marche. E sulla Puglia di #Conte può far saltare i… - tonimenghini : RT @tempoweb: #ElezioniRegionali @GiorgiaMeloni L'ultimissimo #sondaggio Trionfo nelle #marche e in #Puglia... - masi_marcri : Oggi Giorgia Meloni a Ostia. - veracruz777 : RT @Libero_official: 'Dove vanno i voti che perde'. #Salvini, occhio al sondaggio #Ghisleri: l'assicurazione si chiama Giorgia #Meloni htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni Ostia, al via con Giorgia Meloni la campagna ecologista “Spiagge Pulite” Il Messaggero Meloni presenta iniziativa Fdi: Granita tricolore per chi raccoglie plastica in spiaggia

La vicepresidente della Fondazione Cariplo Paola Pessina, ex sindaco di Rho, si dimette, a causa del post su Facebook pubblicato contro Giorgia Meloni. «Nella giornata di ieri, il presidente di Fondaz ...

No, Giorgia Meloni non è indagata a Napoli per voto di scambio

Tutto è partito da una pagina Facebook di fan di Paola Taverna. Un benpensante, spacciando una fake news dandola per ufficiale, ha condiviso un post in cui si annunciava Giorgia Meloni indagata a Napo ...

La vicepresidente della Fondazione Cariplo Paola Pessina, ex sindaco di Rho, si dimette, a causa del post su Facebook pubblicato contro Giorgia Meloni. «Nella giornata di ieri, il presidente di Fondaz ...Tutto è partito da una pagina Facebook di fan di Paola Taverna. Un benpensante, spacciando una fake news dandola per ufficiale, ha condiviso un post in cui si annunciava Giorgia Meloni indagata a Napo ...