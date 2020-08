Next Goal Wins: Taika Waititi torna a dormire sul set dopo il lockdown (Di giovedì 6 agosto 2020) Taika Waititi torna a lavoro dopo cinque mesi di fermo a causa della pandemia di COVID-19, questa volta sul set di Next Goal Wins, il film con Michael Fassbender dove torna alla vecchia abitudine di... dormire. Il regista Taika Waititi è tornato al lavoro sul suo ultimo progetto dopo il lockdown causato dalla pandemia di COVID-19, annunciando la cosa con una foto su Instagram, probabilmente sul set del suo nuovo progetto Next Goal Wins con Michael Fassbender, che lo vede intento a dormire. Attraverso il suo account Instagram, il regista premio Oscar Taika ... Leggi su movieplayer

Taika Waititi torna a lavoro dopo cinque mesi di fermo a causa della pandemia di COVID-19, questa volta sul set di Next Goal Wins, il film con Michael Fassbender dove torna alla vecchia abitudine di..

