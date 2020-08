Marco Baldini: "Mi hanno offerto tre programmi importanti, ma ho rifiutato, preferisco rimanere con le pezze al cul0" (Di giovedì 6 agosto 2020) Nel corso di una diretta Facebook, ieri sera Marco Baldini ha parlato (senza filtri) anche di televisione svelando di aver ricevuto di recente offerte per tra programmi importanti (a gennaio scorso Blogo scrisse del suo possibile approdo all'Isola dei famosi):Alla mia età si va in tv solo per fare cose che mi divertono. L'ultimo esperimento che ho fatto, che mi ha fatto guadagnare dei soldini, che ancora devo vedere, ma che comunque arriveranno, è il programma che ho fatto con Caterina Balivo. Perché Caterina mi dava quei 4-5 interventi dove in un minuto potevo dire caxxate e mi divertivo. Se adesso devo fare un programma dove mi rompo i cogli0ni, preferisco rimanere come sto, con le pezze al culo, senza andare in televisione a fare cose che non ... Leggi su blogo

toysblogit : Marco Baldini: 'Mi hanno offerto tre programmi importanti, ma ho rifiutato, preferisco… - SerieTvserie : Marco Baldini: 'Mi hanno offerto tre programmi importanti, ma ho rifiutato, preferisco rimanere con le pezze al cul… - tvblogit : Marco Baldini: 'Mi hanno offerto tre programmi importanti, ma ho rifiutato, preferisco rimanere con le pezze al cul… - GalantoMassimo : Marco Baldini: 'Mi hanno offerto tre programmi tv importanti, ma ho rifiutato, preferisco rimanere con le pezze al… - marco_baldini : @Adnkronos Coca ministro, le consiglio Google Maps per il suo bene prima di parlare. -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Baldini Marco Baldini rifIuta tre programmi tv: "Preferisco rimanere con le pezze al cul0" TVBlog.it Intervista Sergio Rovasio sull'appello del PR e dell'Ass. Marco Pannella per il Ferragosto in carcere.

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

La riforma della Legge elettorale e il referendum per la riduzione dei parlamentari. Intervista a Marco Di Maio

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...