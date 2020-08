Mamma e bimbo spariti. Scandagliati due laghi di loro nessuna traccia (Di giovedì 6 agosto 2020) Valentina Raffa La donna era terrorizzata dal coronavirus. L'appello del marito: "Viviana torna a casa" Resta un giallo la scomparsa nel Messinese di Viviana Parisi, la 43enne di origini torinesi da tempo residente a Venetico (Messina), e del figlioletto Gioele di 4 anni, avvenuta lunedì mattina vicino Caronia. Perché si è allontanata a piedi nelle campagne circostanti l'A20 Messina-Palermo all'altezza di Torre del Lauro? Perché aveva mentito al marito Daniele Mondello, a cui aveva detto che si sarebbe recata nel centro commerciale di Milazzo per comprare un paio di scarpe al bambino e invece la sua auto è stata rinvenuta a una settantina di chilometri di distanza dalla meta? Sono le domande a cui stanno cercando di rispondere gli investigatori dell'Arma. Le ricerche proseguono serrate con un importante dispiegamento di mezzi voluto dalla ... Leggi su ilgiornale

HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - AntDoinel : @nonexpedit Il bimbo che si trovò in bianco in prima con l'africano, disse a mamma di aver nuovo amico 'nero'. Si d… - gracco63 : RT @HuffPostItalia: Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - holmer1851 : Mamma chiede il distanziamento in spiaggia per il figlio trapiantato, aggredita da 2 turiste: «Il Covid non esiste»… - DiovmaeC : RT @HuffPostItalia: Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' -