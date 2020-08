Macron a Beirut, l’appello dei libanesi: «Aiutaci a cacciare i nostri politici» (Di giovedì 6 agosto 2020) Emmanuel Macron si è recato a Beirut nella giornata di oggi per portare aiuti e solidarietà dalla Francia dopo la terribile esplosione che ha devastato la capitale del Libano. Il presidente francese ha ricevuto un appello diretto dalla folla che gli si è riunita attorno a Beirut: «Aiuta la nostra rivoluzione». Il presidente libanese Michel Aoun e la classe politica di cui circondato sono accusati di mala gestione e corruzione che hanno condotto al terribile disastro che è costato la vita a oltre 130 persone – stano all’attuale bilancio -. LEGGI ANCHE >>> “A Beirut sono esplose armi, non nitrato di ammonio”. I dubbi di “mister dinamite” A Beirut: «Aiutateci! Rivoluzione!» Je me rendrai ... Leggi su giornalettismo

