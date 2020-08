L’indice Rt in Italia è ormai superiore a 1 con un’età mediana dei contagiati sempre più bassa (Di giovedì 6 agosto 2020) C’è un valore che non andrebbe mai superato per evitare di incorrere in nuovi e più concreti rischi di contagio da coronavirus. È l’indice Rt (un tempo definito anche R0) che mostra quante possibilità ci siano di essere contagiati. Nell’ultima settimana, quella dal 27 luglio al 2 agosto, in tutte le regioni d’Italia – o meglio, su tutto il territorio nazionale – l’indice di contagio ha superato il livello di guardia corrispondente a 1. LEGGI ANCHE > Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 6 agosto Indice Rt superiore a 1 nell’ultima settimana, un campanello d’allarme Un segnale che, visti i dati di questa settimana, non può che essere confermato anche dal 3 agosto al 9 agosto: negli ... Leggi su giornalettismo

TgLa7 : Rimbalza l'indice #manifatturiero in Europa, l' #Italia fa meglio della #Germania #economia #borse - fanpage : ?? ULTIM'ORA L’indice Rt ha superato la soglia di guardia di 1 in 8 Regioni italiane. Ecco quali - giornalettismo : Continuano a suonare campanelli d'allarme sul #coronavirus in Italia. Sia la settimana scorsa, sia in quest'ultima… - palinaciani : RT @LaPrimaManina: Il #coronavirus continua a crescere in Europa, mentre in Italia l'indice di contagio resta sempre stabile. L'#Oms ha inv… - Italia_Notizie : Il monitoraggio Covid: «L’indice Rt è sopra 1, l’età mediana dei contagiati si abbassa» -

