Libano: Fontana, ‘vigili del fuoco atterrati a Beirut, siamo vicini a libanesi’ (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 ago. (Adnkronos) – “Atterrato a Beirut, all’alba di oggi, il team di 15 vigili del fuoco italiani esperti in rischio chimico-batteriologico e valutazioni di integrità strutturale. Tra loro vi sono tre operatori della direzione generale vigili del fuoco Lombardia. Presteranno supporto tecnico alle autorità libanesi nelle rilevazioni ambientali di sostanze pericolose e per verificare la sicurezza delle strutture rimaste coinvolte nella tremenda esplosione. Concretamente vicini al Libano e agli abitanti di Beirut”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.L'articolo Libano: Fontana, ‘vigili del fuoco ... Leggi su calcioweb.eu

andreapurgatori : Il deposito di fuochi d’artificio esploso sarà come la storia della bombola di gas a Piazza Fontana? #Beirut #Libano - TV7Benevento : Libano: Fontana, 'vigili del fuoco atterrati a Beirut, siamo vicini a libanesi'... - redbeppeulisse : RT @andreapurgatori: Il deposito di fuochi d’artificio esploso sarà come la storia della bombola di gas a Piazza Fontana? #Beirut #Libano - CataldoCesimo : RT @andreapurgatori: Il deposito di fuochi d’artificio esploso sarà come la storia della bombola di gas a Piazza Fontana? #Beirut #Libano - loureiro1966 : RT @arghail2: #Libano #distefano fa più notizia un errore dei cinque stelle che i soldi truffati da Fontana . Paese morto ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Libano Fontana Libano: Fontana, 'vigili del fuoco atterrati a Beirut, siamo vicini a libanesi' Metro Libano: Fontana, 'vigili del fuoco atterrati a Beirut, siamo vicini a libanesi'

Milano, 6 ago. (Adnkronos) - "Atterrato a Beirut, all'alba di oggi, il team di 15 vigili del fuoco italiani esperti in rischio chimico-batteriologico e valutazioni di integrità strutturale. Tra loro v ...

ESPLOSIONE A BEIRUT/ Le manovre politiche che spiegano un finto incidente

Di certo la notizia dell’improvvido magazzino di mortaretti somiglia a quella della caldaia che sarebbe scoppiata sotto la Banca nazionale dell’agricoltura di piazza Fontana a Milano ... oggi di fatto ...

Milano, 6 ago. (Adnkronos) - "Atterrato a Beirut, all'alba di oggi, il team di 15 vigili del fuoco italiani esperti in rischio chimico-batteriologico e valutazioni di integrità strutturale. Tra loro v ...Di certo la notizia dell’improvvido magazzino di mortaretti somiglia a quella della caldaia che sarebbe scoppiata sotto la Banca nazionale dell’agricoltura di piazza Fontana a Milano ... oggi di fatto ...